Приземный озон опасен для здоровья при низких концентрациях – учёный

Ранее эксперты полагали, что газ представляет угрозу только в высоких концентрациях для чувствительных к нему людей.

Приземный озон является одним из 6 опаснейших видов загрязнения Земли, и его концентрация регулируется специальной организацией. Возникает он в результате взаимодействия воздуха с углекислым газом под солнечными лучами. Опасность приземного озона давно известна учёным, но ранее они считали, что необходима высокая концентрация.

Исследования доктора Джейми Муллинса из Массачусетского института в Амхерсте показали, что даже низкий уровень газа опасен. По словам учёного, вред приземного озона не всегда заметен и приводит к больнице. Газ может стать причиной преждевременной смерти, дыхательного паралича и проблем с сердечно-сосудистой системой. Отдельный вред газ представляет для спортсменов, занимающихся при высоких нагрузках. Их здоровье подвергается серьёзному риску из-за скрытых повреждений, открывающихся значительно позже.

Основным методом для борьбы с приземным озоном специалист считает контроль за выбросами углекислого газа. Бережное отношение к природе позволит сократить уровень вреда для здоровья в несколько раз.