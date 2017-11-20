Сексуальные меньшинства склонны к рискованному сексуальному поведению – учёные

Согласно выводам американских учёных, представители сексуальных меньшинств реже задумываются о безопасном сексе.

Это удалось определить благодаря исследованию данных Молодёжного опроса рискованного поведения (YRBS). Информация была собрана в период с 2015 по 2017 год среди учащихся 9-12 классов. Респондентами выступали как гетеросексуальные, так гомо- и бисексуальные студенты. Однако самым «рисковыми» оказались бисексуальные девушки и «неопределившиеся» парни.

Именно эта группа испытывала проявление рискованного сексуального поведения по восьми пунктам, что в несколько раз превышает представление о безопасном сексе гетеросексуальных студентов. Учёные считают, что данные показатели не стоит связывать с «особенным мышление» гомо-и бисексуальных людей. Проблема кроется в недостатке образовательной литературы о безопасных интимных контактах среди гомо- и бисексуальных партнёров, из-за чего они склонны подвергать свои жизни опасности.