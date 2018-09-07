Приближение флота Нибиру сфотографировали в США

Благодаря специальному объективу в Сети появились снимки космической армады пришельцев.

Жительница США поделилась фотографиями в социальной сети Facebook. На представленных ей кадрах видно большой дискообразный НЛО, размеры которого должны быть по-настоящему впечатляющими. Даже находясь на большом расстоянии от Земли видно, что корабль легко заметно при приближении к орбите планеты. Возле летающей тарелки видно скопление более мелких, сопровождающих НЛО. Автор фото отмечает, что снимки были сделаны на телефон, а не на какую-то более мощную технику.

По мнению уфологов, на фотографиях представлен флот Нибиру. Приближение планеты к Земле позволило приблизиться кораблям на достаточно близкое расстояние. Некоторые считают, что это финальная перегруппировка войск перед атакой на человечество. Вторжение пришельцев обернётся для людей настоящей катастрофой. Совершенство техники и заранее спланированные действия позволят инопланетянам быстро заполучить преимущество. А в случае, если пришельцы потерпят неудачу, то они смогут просто удалиться от планеты, чтобы находиться вне зоны досягаемости земного оружия.