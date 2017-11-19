NASA планирует начать строительство спутников в космосе

Учёные уже заключили контракт с компанией, которой поручены проектировка и создание будущих спутников.

Речь идёт о компании Maxar Technologies. Последние годы разработчики переживают не лучшие времена, их акции не выглядят привлекательными для инвесторов, потому решение NASA наладить сотрудничество с ними является сомнительным. В то же время Maxar – лучший проект, доступный для частного инвестирования. Целью Maxar на данном этапе является разработать такой поэтапный план создания спутников непосредственно в космосе, чтобы им заинтересовались инвесторы.

На данный момент Maxar предлагает NASA один вариант будущей работы. Планируемые спутники будут гораздо массивнее тех, которые отправляются с Земли. Это потребует усовершенствованной ремонтно-технической базы. Строительство начнётся при помощи материалов, тоже поставляемых с Земли. Уже в скором будущем на МКС наладят доставку материалов для 3D-принтеров, чтобы даже создавать элементы спутника в космосе. В идеальном будущем на Луне начнётся добыча и производство алюминия и создание прочных деталей.

Исходя из шатких условий контракта, само NASA не верит в перспективу идеи. Если выполнить задуманное не получится, то само агентство от этого не пострадает. Также пока неизвестными остаются дата старта строительства в космосе и кто будет осуществлять сборку устройств.