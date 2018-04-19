Вакцина от вируса Зика поможет излечить рак мозга

Международная группа специалистов начала испытания по использованию ослабленного вируса заболевания в другой области.

Вирус Зика особенно вреден для плода беременных женщин из-за серьезных поражений тканей мозга. Заболевание приводит к развитию микроцефалии, на что и обратили внимание специалисты. Вирус активно поражает клетки мозга, снижая темп их развития и деления. Специалисты обратили внимание на то, что заболевание может атаковать опухоли. Именно это свойство легло в основу изучения борьбы вакцины против раковых клеток в головном мозге.

Живая ослабленная версия болезни способна эффективно уничтожать раковые ткани, однако необходимы тщательные исследования. Специалисты обеспокоенны тем, какой вред может причинить вирус Зика человеку с раком мозга. Ранние исследования на мышах показали, что внедрение заболевания не имеет негативных эффектов. Дальнейшее изучение вакцины позволит узнать, как именно она может излечить рак мозга.

Специалисты предполагают, что внедрение вируса Зика поможет отслеживать раковые клетки для последующего их удаления хирургическим путём. Усиление вакцины может привести к успешной борьбе с опухолями мозга без постороннего вмешательства.