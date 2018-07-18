Психиатры заметили, что Momo вызывает новые психические расстройства

Само лицо этой «красотки» ничего хорошего не предвещает. Несмотря на это, игра пользуется популярностью по всему миру.

Естественно, в первую очередь Momo представляет опасность для детей. Родители стали замечать у своих чад признаки тревоги, отсутствие аппетита, плохой сон, излишнюю импульсивность. Психиатры, обследовав детей, заметили, что Momo вызывает новые психические расстройства, ранее не встречавшиеся. Это явилось следствием увлечением этой зловещей игрой. Ведь популярность Momo вызвало появление различных клонов, которые вступают в переписку с детьми, ведут с ними беседы и даже угрожают им.

По ту сторону экрана от ребёнка вполне может находиться обыкновенный досужий хулиган, но это могут быть педофилы и преступники, склоняющие к суициду. Чаще всего, этим занимаются хакеры-любители, ворующие частную информацию. В разговоре с ребёнком, злоумышленник демонстрирует осведомлённость и поражает своей информированностью о собеседнике. Иногда игра заканчивается трагически – известен случай самоубийства девочки. Психиатры рекомендуют родителям контролировать интернет-активность своего ребёнка и по возможности оградить от подобных игр.