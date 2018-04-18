Эксперты научили искусственный интеллект «думать», как птица

Команда учёных из США и Италии разработала алгоритм, который позволит планерам вести себя в небе, как птицы, при любых погодных условиях.

Принцип «парящей птицы» ранее заинтересовал Microsoft, которая представила свою программу годом ранее. Однако алгоритм интернациональной группы экспертов уже показывает первые результаты полётов. Обучение искусственного интеллекта (ИИ) «птичьим повадкам» осуществлялось с подкреплением - методом проб и ошибок, когда аппарат буквально заставляют учиться, помещая его в целевую среду.

Для полностью автономных планеров будущего такой средой является небо, но на начальном этапе им предстояло покорить термики. С задачей ИИ справился на отлично, что вселило надежду в учёных. На данный момент проведено 240 полётов со средней продолжительностью в 3 минуты, во время которых алгоритм совершенствовал навыки попадания в воздушный поток и плавного планирования.

Хотя с единственным умением – «думать», как птица – планерам в воздухе делать нечего. Чтобы они стали полезными людям, ИИ нужно научить другим «птичьим повадкам». В первую очередь, маневрирование в скалистой местности и уход от столкновения.