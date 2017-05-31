Учёные рассказали о персональном «бактериальном облаке» человека

Специалисты выяснили, что его состав зависит от особенностей географической среды, погоды, домашних животных и бытовой химии.

Исследователи воспользовались помощью 14 волонтёров, которые на протяжении нескольких дней носили специальные датчики. С их помощью осуществлялся забор воздуха в процессе обычной жизни испытуемых. Все они проживали в Калифорнии, поэтому окружающая среда была идентичной для всех. Датчики сквозь фильтры улавливали твёрдые частицы, впоследствии изученные в лаборатории. Путём генетического анализа и химического профилирования выяснилось, что каждый испытуемый несёт набор бактерий, вирусов, грибков, растительных частиц, химических веществ и животных микроорганизмов.

Состав «бактериального облака» каждого является персональным и может варьироваться от человека к человеку. Учёные рассказали, что это исследование станет важным шагом к пониманию воздействия окружающей среды на здоровье. Состав бактерий по большей части оказался безвредным, но наличие нескольких видов канцерогенов вызвало тревогу. Домашняя среда в основном имеет грибковую составляющую, а не бактериальную, как уличная. Учёные предполагают в будущем расширить исследования и провести опыты с более многочисленной группой в других географических условиях.