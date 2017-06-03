Учёные считают, что на Марсе нет жизни

У красной планеты нет необходимого спутника для зарождения и развития видов растений и животных.

Представитель кафедры астрофизики Оксфордского университета Крис Линтотт заявил, что учёным удалось докопаться до главной характеристики, которая необходима любой планете для появления жизни. Учёные обнаружили более 18 миллионов планет во Вселенной, на которых теоретически могли быть живые организмы. Однако пока неизвестно, обладает ли хоть одно из этих горячий тел достаточно большим спутником – луной.

Учёные считают, что именно размер луны является решающим для развития живых организмов. Например, Луна помогает Земле стабилизировать ось, а гравитационное притяжение большого спутника регулирует климатические и физические изменения на планете, что помогает появляться новым видам и создаёт все условия для благоприятной жизни существующим. У Марса такого спутника нет, поэтому говорить о жизни там не приходится. Пока учёным не удалось обнаружить ни одну планету, обладающую луной соответствующего размера.