Синдром жжения во рту связан с проблемами кожи – специалист

Новые исследования экспертов из Гётеборгского университета должны помочь в борьбе с заболеванием, развивающимся у женщин в пожилом возрасте.

Синдром жжения во рту не является распространённой проблемой, в среднем от него страдает 4% населения. Проблема в основном затрагивает женщин преклонного и пожилого возраста, а мужчины сталкиваются с ним значительно реже. Кандидат наук Шиха Ачарья из Гётеборгского университета провела исследования, призванные помочь в борьбе с заболеваниям.

У 45% пациентов с заболеванием изменились вкусовые ощущения, а 73% испытывают постоянные боли с жжением. Исследования показали, что пациенты часто страдают от других заболеваний, связанных с проблемами кожи. Специалист отмечает, что подобное наблюдения может стать ключевым в решении проблемы, потому что синдром жжения полости рта практически не поддаётся нормальному излечению. Также заболевание сильно воздействует на здоровье зубов, которые со временем начинают крошиться.