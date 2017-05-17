Эксперты рассказали, как преодолеть похмелье всего за 11 минут

Древняя практика считается лучшим лекарством от современного похмелья, утверждают опытные эксперты.

Сиднейский специалист и йог Рори Кинселла утверждает, что медитация способна обуздать симптомы похмелья всего за 11 минут. Эксперт говорит, что медитация и практики по правильному дыханию помогут преодолеть похмелье и снова обрести энергию после алкогольной передозировки.

Более того, полное расслабления тела и сознание положительно влияет на здоровье человека. По словам Рори Кинселла, человек после медитации становится менее тревожными. Также данная практика снижает риски сердечных заболеваний и восстанавливает клетки мозга.