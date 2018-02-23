Интеллектуальный подход позволит потерять в 5 раз больше веса – учёные

Специалисты из Университета Плимута уверены, что для эффективного похудения надо не только мало есть и много двигаться, но и правильно мотивировать себя.

Исследования учёных доказывают, что существуют эффективные методы потери веса, основанные на представлении будущих результатов. Именно правильная мотивация помогает человеку правильно сбросить лишние килограммы, без чрезмерных изнуряющих тренировок и диет. Эксперты уверены, что в первую очередь человек должен понять, для чего он худеет, а затем визуализировать для себя своё будущее состояние.

В первую очередь для визуализации необходимо представить ощущения, после похудения. Затем человек должен осознать, чем он сможет заниматься после достигнутых результатов. Интеллектуальный подход к похудению позволит потерять значительно больше веса. Совмещенный с занятиями и правильным питанием умственные упражнения позволят улучшить результаты в 5 раз. Особенно важным специалисты считают постоянство таких тренировок.

Специалисты отмечают, что правильная мотивация и визуализация помогает организму настроиться на необходимый курс. В итоге потеря веса происходит не только на физическом уровне, но и благодаря подсознанию.