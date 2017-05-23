Останутся глупые и бизнесмены: Эксперты рассказали о будущем людей в космосе

Специалисты в отрасли космических технологий и экономисты спрогнозировали развитие человечества на ближайшие 30 лет.

Большинство экспертов – как университетских учёных, так и любителей – сходятся во мнении, что через пару десятков лет первый человек всё же ступит на поверхность Марса. Однако этому будет предшествовать небывалый интеллектуальный «бум». За короткое время, отсчёт которого идёт уже с середины 2000-х, человечество научится создавать сложные технологии и адаптировать их к космическим реалиям. Например, создание наилучшего оптического волокна возможно только в космических условиях.

Для достижения этой цели некоторые компании, вроде Made in Space, уже разрабатывают механизмы, упрощающие долговременное пребывание людей в космосе. К ним можно отнести любые технологии, которые можно воссоздать на 3D-принтере. Материалы для этого принтера люди научатся добывать на астероидах и других космических телах, рассказывают эксперты. На Земле будут производиться только самые сложные соединения.

Ожидается, что человечество даже найдёт решение главной рукотворной проблеме на орбите – синдрому Кесслера, который провоцирует космический мусор. К покорению просторов допустят только умных людей. Учёные ожидают к 2050 году увеличение образованного населения минимум на 30%. Это значит, что в будущем на Земле останутся только откровенные глупцы и бизнесмены. Их целью будет выгода от постоянных полётов в космос.