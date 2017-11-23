NASA скрывало архитектуру инопланетян на Луне – конспирологи

Конспирологи изучили 3D-карту Луны и нашли несоответствие со снимками, опубликованными NASA.

Сегодня исследовать поверхность спутника Земли может любой желающий благодаря картам Google Moon, также любой желающий может уличить NASA во лжи и сокрытии фактов. Так, конспирологи заметили на Луне многокилометровые наросты, которые на карте обозначены как «башни». Эти архитектурные строения достигают 6 км в высоту. На сегодняшний день их насчитали около 6 штук, большинство из которых находится у глубочайших, порядка 4 километров, кратеров. Однако эксперты сравнили ранние сведения NASA, на которых даже упоминаний о каких-либо возвышенностях на Луне не было.

Первые снимки лунной поверхности агентство опубликовало ещё в 1965 году. С тех пор уже бывшие сотрудники сообщали, что государственные установки гласили: существует свод информации, которая может быть обнародована; излишки – удалить. Донна Хэр и Карл Вульф – главные объекты в теориях заговоров – признались, что лично «подчищали» известные снимки, сделанные на 35-мм киноплёнку. Причины скрывать правду у NASA были, главная из которых – неизвестное происхождение, которое поддаётся только инопланетному объяснению.

Конспирологи заявляют, что «башни» - дело рук человека, то есть «наша лунная база». Уфологи твердят, что на фото представлена архитектура инопланетян. Однако предназначение её остаётся загадкой. К слову, расположение «башен» наталкивает на мысль о возможном использовании их как источников радиосигналов.