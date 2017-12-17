50-метровое окаменелое дерево нашли в США

Возраст гигантского дерева составляет около 94 миллионов лет.

Находка открыла учёным информацию о том, что древнее растение появилось раньше, чем они предполагали. Дерево появилось в северо-восточной части штата Юта, США, за 15 миллионов до того, как специалисты считали. Растение было распространенно в Меловой период мезозойской эры. Местом для находки стала дельта реки, протекавшей в древние времена в Северной Америке.

В журнале Science Advances учёные рассказали, что окаменелое дерево оказалось впечатляющим по размерам. Изучив находку, специалисты пришли к выводу, что раньше это было 50-метровое растение, однако сохранилось только бревно длиной в 11 метров, а шириной в 1,8 метра.

Для учёных дерево может раскрыть важную информацию о том, как повлияло изменение климата на взаимодействие флоры и фауны. При этом, эксперты нашли останки растения, относящегося к группе Paraphyllanthoxylon, что является большой редкостью. Это позволит специалистам более тщательно изучить Меловой период.