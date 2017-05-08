Учёные: Афроамериканцы больше подвергнуты инсульту из-за неправильного питания, чем другие расы

Эти результаты показало исследование «Географические и расовые различия при инсульте».

Национальный институт неврологических расстройств и инсульта в США рассмотрел причины возникновения этого заболевания у 30 тысяч человек. Согласно полученным данным, неправильное питание является основным фактором повышенного риска гипертонии у афроамериканцев по сравнению с представителями других рас США. Доктор Клаудиа Мой поясняет, что в исследовании рассматривается причина расового неравенства в смертности и определяются изменения образа жизни, которые могут снизить «цветные» различия при инсульте и сердечных заболеваниях. Учёные в течении 10 лет изучали людей старше 45 лет и выясняли факторы риска, приводящие к высокому кровяному давлению.

Жареная пища, подслащённые напитки являются одним из основных причин возникновения гипертонии у афроамериканцев, чаще, чем у остальных испытуемых. У темнокожих мужчин наблюдалось повышенное содержание солей в организме, у женщин – ожирение. Из-за этого гипертоники подвергаются риску возникновения инсульта. Исследователи определили, что неправильный рацион питания и образ жизни приводят к сердечно-сосудистым болезням, из-за чего продолжительность жизни афроамериканцев на 4 года меньше, чем у остальных рас Соединённых Штатов. Институт запустил программу по профилактике инсульта для людей в возрасте 45-65 лет, призванную контролировать повышенное артериальное давление и снизить риск возникновения болезни.