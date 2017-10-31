Птичий грипп долго задерживается в крупных городах – учёные

Специалисты из Университета штата Орегон обнаружили зависимость между продолжительностью сезона заболеванием и количеством населения и рабочих мест в городах.

Учёный Бенджамин Дэлзил уверен, что опасаться птичьего гриппа в первую очередь стоит в крупных населённых пунктах. Основной причиной является не большое количество человек, а рабочие места, концентрирующие скопление людей в одном пространстве. Именно этот фактор увеличивает продолжительность сезона, и заболевание задерживается значительно дольше.

Воспользовавшись этим наблюдением, специалисты проверили статистические данные прошлых лет. Они обнаружили, что если в крупных городах вспышка птичьего гриппа не причинила серьёзного вреда, то долго могла стать причиной эпидемии. Данные наблюдения можно использовать в борьбе с заболеванием, принимая различные меры, в зависимости от размера города.

Для России птичий грипп представляет угрозу для 14 районов, в основном граничащих с Китаем и Монголией. Проблемами такого соседства может стать большая концентрация населения в соседних странах, что увеличит период распространения болезни.