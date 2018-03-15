Учёные: Воск из соевого масла позволит избавиться от использования парафина

Покрытие, разрабатываемое специалистами, позволит значительно сократить количество трудно перерабатываемых отходов и пойдёт на пользу экологии.

Парафин используется для покрытия коробок и другой тары для увеличения срока эксплуатации и упрощения условий хранения. Но вместе с этим, картон и другие материалы, обработанные данным способом, оказываются на свалке, а возможность вторичной переработки отсутствует. Учёные из Университета штата Айова создают аналог обычному парафину, который должен оказаться более экологичным.

Благодаря основе из соевого масла такое покрытие будет разлагаться, и значительно уменьшит количество картонных упаковок на свалках по всему миру. Также исследования специалистов позволят заменить ряд других продуктов, в состав которых входит парафин или схожие с ним компоненты. Это позволит избавиться от вредного соединения в основе продуктов, а также снизит стоимость обработки упаковки. Учёные уверены, что дальнейшее развитие технологии по созданию воска обеспечит новую нишу на рынке.