Новый алгоритм позволит определять пациентов, которые забывают о приёме у врача – учёные

Разработка Университета Джонса Хопкинса сократила количество несостоявшихся консультаций в больницах с 20% до 4%.

Учёными было установлено, что каждый раз, когда пациент забывает о назначенном приёме у врача или без предупреждения пропускает его, может оказаться решающим для других. Согласно выведенной теми же специалистами статистике, в среднем 20% пациентов не приходят на консультацию к врачу. Учёные разработали совершенно новый алгоритм, который позволит определять таких людей.

Система считывает все данные пациента – от социального положения до истории болезней – и предугадывает риск того, что он забудет о назначенной записи к врачу. Алгоритм был введён в работу в сентябре 2017 года. За это время удалось заметить, что именно пациенты, часто вызывающие «скорую», склонны забывать о консультации. И наоборот, люди, которые почти всегда заранее записываются на приём, всегда на него приходят.

Специалисты придумали также метод борьбы с «забываками»: на их время всегда можно поставить ургентного больного. Если такового нет, то за день до назначенной консультации пациенту следует о ней напомнить. На практике алгоритм показал отличные результаты, помощь получили на 70 детей больше, чем до начала эксперимента.