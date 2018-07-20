Стандартное лечение трихомониаза неэффективно для большинства женщин – учёные

Назначаемые на протяжении 30 лет антибиотики не могут полностью избавить женщин от ЗППП.

Профессор Патриция Киссинджер и группа исследователей из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулана в Луизиане решили изменить отношение врачей к венерическим заболеваниям. Учёные выяснили, что стандартное лечение трихомониаза, наиболее распространённого заболевания, передающегося половым путём (ЗППП), уже давно неэффективно для большинства пациенток не подходит для полного выздоровления.

Ежегодно по всему миру происходит около 143 миллионов новых случаев заражения трихомониазом. Болезнь развивается бессимптомно, однако вызывает ряд побочных эффектов. Это ЗППП повышает риск появления рака шейки матки и увеличивает шанс быть инфицированным ВИЧ, приводит к осложнениям во время беременности и бесплодию. Команда исследователей обнаружила, что у большинства женщин, уже проходивших лечение, вырабатывается привыкание к антибиотикам метронидазолу и тинидазолу, которые признают уже более трёх десятилетий.