Ученые обнаружили разницу в работе мозга «сов» и «жаворонков»

Данным исследованием занимались ученые из Бирмингемского университета (Великобритания).

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале SLEEP. В результате эксперимента выявили разницу между «совами» и «жаворонками» после проведения когнитивных тестов. Оказывается, в двух зонах мозга происходят разные реакции, которые ученые зафиксировали с помощью МРТ мозга.

Руководителем был назначен доктор Элиза Фейсер-Чайлдса. Она утверждает, что у «сов» наблюдается сбой между биологическими часами и привычным ритмом жизни. Такое обычно люди ощущают при частых полетах на самолетах, т.е. во время смены часовых поясов. Доказано, что «совы» могут столкнуться с трудностями во время установки рабочего графика. Для этого эксперты провели соответствующее исследование. В нем приняли участие мужчин и 24 женщины среднего возрасте 23 года.

16 испытуемых устают по утрам рано, а остальные могут встать даже в обед. Каждый их них прошел когнитивный тест: внимание, память, концентрация. Во время прохождения деятельность мозга каждого добровольца фиксировалась МРТ. Задания давали не одновременно, в общем, тестирование проходило с 8 часов утра до 8 часов вечера. Пример задания: нужно назвать цвет букв, которыми написано слово, обозначающее какой-то другой цвет.

Тесты показали следующее. «Жаворонки» намного лучше справлялись с заданиями в ранее время суток, в отличие от «сов». Отличия были достаточно существенными. «Совы», наоборот, вечером хорошо выполняли задания, при этом преимущество было не таким разительным. Данное исследование поможет наладить работу в производственной сфере, чтобы устанавливать графики работы, исходя из жизненного ритма работников.



