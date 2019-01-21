Близнецам из Китая непреднамеренно улучшили мозги с помощью CRISPR

Новые исследования показывают, что спорный эксперимент по редактированию генов, чтобы сделать детей устойчивыми к ВИЧ, возможно, повысил их способность учиться и формировать воспоминания.

Мозг двух генетически отредактированных девочек, родившихся в Китае в прошлом году, возможно, был изменен таким образом, чтобы улучшить познание и память, говорят ученые.

У близнецов Лулу и Нана, как сообщается, были изменены гены до их рождения. Это было сделано группой китайских ученых с помощью нового инструмента редактирования CRISPR. Цель состояла в том, чтобы сделать девочек невосприимчивыми к ВИЧ, вирусу, вызывающему СПИД.

Новые исследования показывают, что такое же изменение, внесенное в ДНК девочек, удаление гена CCR5, не только делает мышей умнее, но и улучшает восстановление человеческого мозга после инсульта, и может быть связано с большим успехом в школе.

По мнению специалистов, скорее всего, это повлияло на их мозг. Нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили важную новую роль гена CCR5 в памяти и способности мозга формировать новые связи.

Самая простая интерпретация заключается в том, что эти мутации, вероятно, окажут влияние на когнитивные функции близнецов. Но точный эффект невозможно предсказать.

Китайская команда, возглавляемая Хэ Цзянькуй из Южного университета науки и техники в Шэньчжэне, заявила, что она использовала CRISPR для удаления CCR5 из человеческих эмбрионов.

Эксперимент был широко осужден как безответственный, Хэ Цзянькуй находится под следствием в Китае. Новости о первых детях, отредактированных генами, вызвали спекуляции о том, можно ли однажды использовать технологию CRISPR для создания сверхразумных людей, возможно, в рамках гонки биотехнологий между США и Китаем.

Нет никаких доказательств, что ученый действительно намеревался изменить интеллект близнецов. Хотя он никогда не консультировался с исследователями мозга, китайский ученый, безусловно, знал о связи между CCR5 и познанием. Впервые в 2016 году было обнаружено, что удаление гена у мышей значительно улучшило их память. Команда изучила более 140 различных генетических изменений, чтобы найти, что сделало мышей умнее.

Каковы бы ни были истинные цели ученого, доказательства подтверждают, что CCR5 играет важную роль в мозге. CCR5 уже испытывалось как на грызунах, так и на людях с ВИЧ, у которых есть проблемы с памятью. В этих исследованиях, одно из которых проводится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, людям дают анти-ВИЧ препарат маравирок, который химически блокирует CCR5, чтобы увидеть, улучшает ли он их познание.

По мнению ученых, есть большая разница между попыткой исправить дефицит у таких пациентов и попыткой создать улучшение. Мы просто не знаем достаточно, чтобы сделать это. Природа установила очень тонкий баланс.

Генетические манипуляции, используемые для создания умных мышей, показывают не только то, что это возможно, но и то, что изменение CCR5 имеет особенно большие эффекты.

Ученые сегодня затрудняются однозначно ответить на вопрос, можно ли предположить, что в какой-то момент в будущем мы сможем увеличить средний IQ населения? Но все-таки ученые больше склоняются к положительному ответу. Но пока об этом говорить рано. Не стоит манипулировать результатами на мышах. Мыши - это не люди. Трудно предсказать, к каким последствиям это приведет.