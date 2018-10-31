Картографы создали полную карту затонувших сокровищ

В Испании команда исследователей во главе с археологом Карлосом Леоном создала подробный каталог кораблекрушений, произошедших в период с 1492 по 1898 годы.

Как сообщает The Guardian, проект реализуется при поддержке министерства культуры Испании. Ученым пришлось соблюдать осторожность, описывая места и обстоятельства кораблекрушений. Дело в том, что многие страны держат детали в секрете.

Тем не менее, получилась самая полная на данный момент «карта сокровищ». Каталог включает в себя сведения о 681 крушениях испанских судов. Примерно четверть из этих мест была обследована подводными археологами в рамках данной миссии.

Большинство кораблей - 249 - были обнаружены на дне у побережья Кубы. Кроме того, 153 судна покоятся в Атлантическом океане вдоль побережья США, 66 - у берегов Панамы и еще 63 - у острова Эспаньола, разделенного между Гаити и Доминиканской Республикой. Остальные корабли затонули близ Бермудских и Багамских островов.

Каталог открывает флагман экспедиции Христофора Колумба «Санта-Мария». Он затонул у берегов Гаити в 1492 году. А замыкает список, затонувший в 1898 году у берегов Кубы эсминец «Плутон». Археологи говорят, что во многих случаях груз все еще находится на дне.

«Речь идет об огромном объеме торговли, причем не только о товарах, - говорит Карлос Леон. - Эти корабли также несли идеи. Мы были удивлены большим количеством судов с религиозными реликвиями, украшениями и даже камнями для строительства церквей».

По его словам, затонувшие суда также перевозили тонны и тонны золота и серебра из рудников, которые «питали» империю, одежду для рабов и оружие для подавления восстаний.