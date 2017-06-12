Электричество заставило червей отрастить вторую голову

Ученые из США раскрыли генетические механизмы, объясняющие то, почему блокировка электрических сигналов в теле плоских червей иногда ведет к тому, что у них вырастает лишняя голова вместо хвоста. Их изучение поможет вернуть людям способность к регенерации конечностей, говорится в статье, опубликованной в Biophysical Journal.

В последние годы ученые находят все больше свидетельств того, что устройство тела человека и других живых существ, а также особенности их поведения, задаются не только генами, но и тем, как «упакована» их ДНК и множеством других факторов, не связанных с передачей генетической информации.

Три года назад Левин и его коллеги выяснили, что процессом регенерации головы у червей-планарий управляют не только гены, но и электрические сигналы, которыми обмениваются клетки этих беспозвоночных при отращивании утерянного хвоста или передней части тела.

Изучая этот процесс, команда Левина научилась заставлять червей отращивать «чужие» головы с совершенно иной архитектурой мозга, используя электрические сигналы, записанные при наблюдениях за ростом головы иных видов планарий.

Впоследствии ученые попытались пойти дальше и решили вырастить червя, имеющего две головы и ни одного хвоста. Год назад им удалось решить эту задачу, разрезав несколько десятков планарий на три части, отделив их головы и хвосты, и обработав эти «обрубки» спиртом октанолом, блокирующим передачу электрических сигналов между клетками.

Успешное завершение этих опытов, как отмечает Левин, заставило его задуматься о том, что играет в этом процессе первоочередную роль – электрические сигналы или гены. Вполне возможно, что первые могут не дирижировать регенерацией, а просто отражать изменения в активности тех участков ДНК, которые отвечают за восстановления потерянного хвоста или головы.

Для ответа на этот вопрос ученые провели еще одну серию подобных экспериментов. Они разрезали несколько планарий на части и проследили за тем, как менялся уровень активности определенных генов, связанных с «программами» роста хвоста и головы, в первые часы после операции. Параллельно они наблюдали за флуктуациями в электрическом потенциале клеток, расположенных на краю раны.

Как оказалось, различия в напряжении на мембранах клеток в разных частях раны появились задолго до того, как поменялся уровень активности генов Wnt, notum и прочих участков ДНК, непосредственно отвечающих за формирование новых органов и конечностей. Это говорит о том, что именно электрические сигналы «дирижировали» генами, а не наоборот.

Дополнительным подтверждением этой гипотезы служит и то, что двуглавые черви появлялись после разрезания их «предка» на части даже в том случае, если ученые обрабатывали их спиртом за неделю до того, как проходила операция. Эта процедура, по словам исследователей, поменяла электрический потенциал тела планарии и «запрограммировала» ее на формирование второй головы при появлении серьезных повреждений.

Используя данные этих наблюдений, учёные создали компьютерную модель регенерации, которая очень точно предсказывает вероятность появления «лишней» головы или хвоста и описывает сам процесс их роста, опираясь на текущее состояние «электрической памяти» тела червя, как назвали это свойство Левин и его коллеги.

Эта виртуальная модель помогла биологам научиться управлять работой генов регенерации и вырастить новых причудливых червей, обладающих «хвосто-головами» необычно малых или крупных размеров и похожих по форме на привидений. Как надеются ученые, последующие опыты с электрическими свойствами клеток позволят им вернуть человеку способность к регенерации в будущем.