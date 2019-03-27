Гаджет для слабовидящих разработала школьница из Казани

Легко помещается в нагрудном кармане, стоит 500 рублей и может подключаться к любому смартфону или планшету на Android. Все это об искусственном глазе для слабовидящих – разработке казанской девятиклассницы Элины Павлович.

Произносим «глаз», возникают логичные ассоциации. Однако речь не идет о протезе. Элина Павлович создала особое программное обеспечение в помощь слабовидящим. Кстати, девочка учится в 9 классе 139-й школы. Свой проект она представила в ходе инженерной секции IV Всероссийской научной конференции учащихся им.Н.И.Лобачевского. Работа школьницы отмечена дипломом III степени.

«Глазами» становятся контроллер и ультразвуковой дальномер. Последний сканирует пространство и подсказывает путь пользователю. Сведения по интерфейсу-USB передаются в смартфон или планшет, а затем обрабатываются программным обеспечением.

«Сканер посылает ультразвуковой сигнал, который, отражаясь от препятствий, возвращается обратно и улавливается устройством, – объяснила Элина в ходе своей презентации. – Информация о расстоянии до препятствия преобразовывается в частоту вибрационных импульсов или звуковой сигнал».

Именно по звуковому сигналу пользователь устройства и может ориентироваться в пространстве. Программу устройства девочка писала под Android. И пока презентована лишь первая версия. В будущем устройство будет усовершенствовано. «Глаз» научат самостоятельно строить маршруты передвижения по городу. А все данные о стабильных препятствиях будут сохраняться в памяти мобильного устройства владельца. Кроме того, в будущем может появиться функция голосового оповещения пользователя о препятствии.

О рациональной составляющей устройства рассказал руководитель проекта казанской школьницы старший преподаватель кафедры радиофизики Института физики КФУ Павел Корчагин. Прибор, как оказалось, можно носить не только в кармане – он легко умещается в нагрудном, но и на запястье или, например, на голове, как налобный фонарик. Каждый выберет для себя самый удобный вариант.

Радиус действия «глаза» – 4 метра. Кстати, пригодится устройство не только слабовидящим, но и тем, кто по роду работы постоянно находится в темных помещениях, где не все просматривается. Например, спелеологам.

Прелесть гаджета еще и в низкой себестоимости – на сегодня, это не более 500 рублей. Таким образом, если устройство запустят в производство, приобрести его смогут максимум желающих. Всемирная организация здравоохранения в своей справке говорит о 250 миллионах слабовидящих и 40 миллионах слепых в мире. Их жизнь может стать более комфортной с гаджетом казанской девятиклассницы.

В этой истории с искусственным глазом есть интересная деталь. Почти год назад в качестве изобретателя подобного устройства – «ультразвукового глаза», представляли другого ученика 139-й школы, на тот момент тоже девятиклассника, Дмитрия Галимуллина. Об открытии рассказывала пресс-служба КФУ.

Прибор, закрепленный на голове, подобно налобному фонарику, умел посылать ультразвуковой импульс в направлении, куда обращено лицо человека. Слепые и слабовидящие с помощью прибора могли бы ориентироваться в пространстве – через звуковой сигнал, сообщающий о приближении к препятствию. Правда, радиус действия составлял не более 2 метров. Чем ближе к человеку препятствие, тем сильнее будет сигнал – надевший устройство почувствует вибрацию. Аналогов таких «сигналкам» в мире не было.

«Существуют ультразвуковые трости и фонари для незрячих людей, но они не обнаруживают препятствия, находящиеся на уровне груди и головы человека», – объяснял Дмитрий Галимуллин.

Датчики в уже созданных устройствах установлены слишком низко, таким образом, приборы получились не самые эффективные. В «глазе» Галимуллина пробелы конкурентов были исправлены. Наклоняя и поворачивая голову, человек мог полностью обследовать окружающее пространство. Расстояние переводилось в виброакустический сигнал. В зависимости от дистанции, датчик выдавал тот или иной звук, а слабовидящий, получая его, ориентировался в пространстве.