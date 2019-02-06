Учёные обнаружили в Якутии останки существ времён эдиакария

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН собирают палеонтологический материал в отдаленных районах Якутии. Изучая этот материал, специалисты делают выводы о том, в каких условиях существовали древние морские организмы.

О проведенных исследованиях рассказывает научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН Владимир Игоревич Рогов.

В прошлом полевом сезоне возглавляемая Владимиром Роговым экспедиция провела комплексные исследования в Якутии, на юго-западе от дельты Лены. Ученые ИНГГ СО РАН сплавились по реке Хорбусуонке – это правый приток реки Оленек. В группу вошли специалисты в области нескольких наук о Земле – палеонтологи, стратиграфы, геохимики, литологи и петрографы. Таким образом, экспедиция получилась комплексной – сотрудники Института отбирали не только остатки древних организмов, но также изучали вулканические образования и проводили литолого-стратиграфические и геохимические исследования.

Ученые прошли по реке Хорбусуонке около 60 километров, останавливаясь в ключевых точках маршрута, чтобы отобрать представительные и информативные образцы горных пород.

В районе реки Хорбусуонки находятся уникальные докембрийские геологические разрезы, которые являются одними из ключевых разрезов венда Сибири, – говорит Владимир Рогов. – Они практически не зарастают мхами и отличаются прекрасной обнаженностью пород. Так, в изучаемой нами хатыспытской свите обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай фоссилизации эдиакарских мягкотелых организмов в карбонатных породах.

Породы, которые исследовали ученые, образовались более 500 миллионов лет назад – во время эдиакария и начала кембрия. Сотрудники ИНГГ СО РАН намерены выяснить, какие экологические и биологические перестройки происходили на Земле в то время.

Изучая эталонные разрезы, специалисты решают сразу несколько фундаментальных научных задач. Кроме решения фундаментальных проблем изучения и освоения Российского сектора Арктики, исследователи пытаются установить закономерности формирования осадочных бассейнов, совершенствовать периодизацию истории Земли и разобраться в эволюции органического мира на самом крупном в истории биосферы рубеже.

На границе венда и кембрия произошла замена менее продуктивных прокариотических первичных продуцентов на более эффективные, эукариотические, был запущен механизм биоперемешивания осадка роющими животными, появился зоопланктон и фитопланктон, и все это должно было отразиться на составе захороненного органического вещества, круговороте углерода и других элементов, окислительно-восстановительных обстановках, балансе и перераспределении осадка в бассейне. Без учета биологического фактора геологические построения могут оказаться неполноценными и даже ошибочными.

По словам Владимира Рогова, изучение новых образцов может привести к сенсационным результатам, достойным публикации в престижных научных журналах.

Сейчас отобранные на реке Хорбусуонке материалы находятся в лабораториях Института – ученые скрупулезно работают с образцами, применяя различные новейшие методы. В частности, методику нежного препарирования, которая позволяет бережно отделять раковинные организмы от фрагментов породы.

Для этого специалисты помещают образец в буферный раствор уксусной кислоты, благодаря чему раковины медленно отделяются от породы. Иногда на этот процесс уходит несколько лет. Как только ископаемые останки полностью подготавливаются к исследованию, сотрудники Института изучают их под микроскопом.

Кроме этого, в лабораторных условиях проводилось изучение зависимости состава биомаркеров захороненного органического вещества от условий и обстановок осадконакопления.

Район проведения исследований является труднодоступным, и выезд туда требует больших финансовых затрат. До прошлогодней экспедиции ученым Института последний раз удалось поработать на реке Хорбусуонке лишь в 2010 году.

Владимир Рогов не исключает, что в 2019 году у него и его коллег будет возможность провести еще одну экспедицию на эти разрезы. В этом случае сотрудники лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия объединятся с коллегами из лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН и специалистами ГГФ НГУ.