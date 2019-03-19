Ученые показали, что детей можно легко приучить к здоровой пище

Они поставили эксперимент, результаты которого продемонстрировали, что метод успешен.

Американские исследователи из Университета штата Вашингтон и Государственного университета Флориды провели эксперимент с маленькими детьми, в котором на протяжении шести недель предлагали им здоровую пищу. Результаты показали, что мотивирующие слова способны изменить отношение детей к не очень вкусной, но здоровой еде. Работа опубликована в журнале Journal of Nutrition Education and Behavior.

Вкусовая сенсорная система человека устроена таким образом, что ярче всего реагирует на углеводы и жиры. Поэтому самая вкусная пища не всегда самая полезная. Однако, как показали предыдущие исследования, потреблению высококалорийной пищи сегодня способствуют и внешние источники, такие как интернет. Специалисты Ливерпульского университета провели социальный эксперимент с участием детей разных возрастов и определили, что блогеры способствуют большему потреблению калорийной пищи. Сейчас исследователи из двух университетов США постарались определить, как можно, наоборот, приучить детей к полезной еде.

По словам профессора Джейн Ланиган (Jane Lanigan), участвовавшей в работе, любой ребенок хочет быть сильнее, быстрее или прыгать выше остальных. Апеллируя к достижению этих целей, можно сделать определенную еду более привлекательной для ребенка. Авторы ввели термин, отражающий этот подход, — «фразы, ориентированные на ребенка» (CCNP).

Они отобрали 87 детей в возрасте от трех до пяти лет. Перед началом эксперимента ребят попросили расставить четыре продукта (зеленый перец, помидоры, киноа, чечевица) в порядке привлекательности. Сам опыт продолжался шесть недель. В течение этого времени им два раза в неделю подавали те продукты из списка, которые больше всего им нравились.

В остальном их кормили наименее приятной для них едой, но при этом сопровождали такую пищу запиской, в которой простым языком давали понять, насколько она полезна для достижения их целей. Например, они писали: «Это позволит тебе стать выше и бегать быстрее». Предпочтения детей измеряли перед экспериментом, сразу после и спустя месяц.

После опыта дети чаще всего отказывались от «самых полезных» продуктов, потому что им «надоело есть одно и то же». Однако через месяц исследователи обнаружили, что малыши в два раза чаще стали потреблять CCNP-продукты, чем до опыта. По словам авторов, исследование продемонстрировало, что для прививания детям здорового питания необходимо пояснять, какую реальную выгоду оно им принесет.

Ранее психологи из Швеции и США выяснили, что громкость музыки в кафе и ресторанах может влиять на то, какие блюда заказывают посетители. Чем громче было звуковое сопровождение, тем больше людей выбирали высококалорийные и относительно вредные блюда.