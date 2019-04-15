Ученые создали «цветы-светлячки» для освещения домов будущего

Архитекторы и химики из MIT объединились, чтобы спроектировать дома будущего — с системой поглощения солнечного света, подачи воды и компостирования отходов в почве. А люминесцентные растения для освещения уже придуманы.

Светящиеся растения, созданные в MIT, не плод трудов генных инженеров. Химики имплантировали наночастицы, которые заставили листья испускать свет — примерно так же, как это работает у светлячков.

Благодаря такой трансформации практически любое растение можно заставить люминесцировать, превратив его в дешевую систему освещения, которой не нужно подключение к электросети или батарейки.

Однако для реализации этого смелого замысла авторам этого проекта — профессору Майклу Страно и его коллегам — понадобился те, кто мог бы воплотить его как элемент автономного здания будущего. Так в команду вошла профессор архитектуры Шейла Кеннеди, известная своим интересом к инфраструктуре чистой энергии. Ученые получили грант и приступили к работе, рассказывает MIT News.

«На освещение расходуется сейчас значительная доля потребляемой электроэнергии, около 20% мирового потребления. Это [генерирует] две гигатонны двуокиси углерода в год, — говорит профессор Страно. — Светящиеся растения не просто заменят лампу на столе, но и помогут нам сократить огромный энергетический след».

Опыты со светящимися растениями в MIT проводят с 2017. В первый год исследователям удалось вырастить несколько поколений люминесцентного водяного кресса, который светится дольше и ярче, чем первые экспериментальные версии. Они разработали новый компонент нанобиотических растений, который назвали конденсаторами света. Эти наночастицы сдерживают пиковое свечение растений, не давая им испускать слишком яркий свет. Таким образом люминесценция может длиться вместо нескольких часов дни или даже недели.

Затем ученые разработали архитектурную модель, которая демонстрирует возможность адаптации современных зданий к естественным циклам роста растений при экономном расходе электроэнергии. Сейчас модель выставлена в Смитсоновском музее дизайна в Нью-Йорке.

«Нанобионическая растительная инфраструктура предназначена для потребления природных ресурсов, — объясняет профессор Кеннеди. — Здание собирает и переносит энергию солнца, собирает и перенаправляет воду и обогащает почву компостом».

Растение-киборг было создано инженерами MIT в прошлом году. Оно использует свои листья в качестве сенсоров и посылает роботизированной платформе сигналы — например, приблизиться к источнику света.