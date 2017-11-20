Шведские ученые нашли в ДНК человека «гены собаководства»

Масштабная генетическая перепись близнецов помогла ученым открыть необычную связь между устройством ДНК жителей Швеции и тем, есть ли у них собака. Эта закономерность указывает на существование своеобразных «генов собаководства».

«Мы были крайне удивлены тому, что устройство генома человека как-то влияет на то, имеет ли он собаку или нет. Возможно, что некоторые из нас больше предрасположены к ухаживанию за собакой, чем другие. Все это, несомненно, повлияет на развитие представлений о том, как развивались отношения между людьми и их питомцами в прошлом», — заявила Тове Фолл из университета Упсалы (Швеция).

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).

Кроме того, пока остается непонятным и то, кто кого «приручил». Предки собак, как сегодня считают эволюционисты, научились жить рядом с человеком благодаря двум вещам – способности переваривать крахмал, содержащийся в большом количестве в вареной пище, и умению распознавать эмоции человека и реагировать на них, в целом имитируя поведение ребенка.

Большие споры вызывает то, зачем люди держали собак на первых этапах их одомашнивания. Часть исследователей считает, что наши предки ценили их исключительно за их сторожевые и охотничьи навыки и считали их своеобразными живыми орудиями труда. Другие ученые предполагают, что псы служили своеобразным «заменителем» детей и для древних людей, играя значительную роль в социальной жизни их хозяев.

Фолл и ее коллеги открыли крайне необычную связь между человеком и собакой, которая может раскрыть некоторые тайны одомашнивания «лучших друзей человека», изучая геномы примерно 50 тысяч однояйцевых и гетерозиготных близнецов, родившихся или живших в Швеции, начиная с двадцатых годов прошлого века.

Проводя эту генетическую «перепись», ученым пришла в голову идея изучить, как различные мелкие мутации в ДНК этих близнецов могут влиять на их социальную жизнь, в том числе и на наличие питомцев у них. В этом им помогло то, что достаточно большая часть близнецов, каждый десятый из них, имел хотя бы одну или несколько собак.

Сравнивая ДНК разных типов близнецов, ученые опирались на простую закономерность – геномы однояйцевых братьев и сестер полностью идентичны друг другу, тогда как у их гетерозиготных «визави» они отличаются ровно наполовину.

Соответственно, если тяга к обладанию собакой действительно имеет генетическую подоплеку, то следы ее существования проявят себя в различиях между двумя типами близнецов. В противном случае на нее будут больше влиять иные факторы - воспитание человека, история его детства, социальная среда, экология и прочие вещи.

К большому удивлению генетиков, связь между устройством генома и наличием собаки действительно существовала и при этом она была необычно сильной. В среднем, вероятность присутствия собаки у того или другого человека была наполовину обусловлена мутациями в его геноме, причем для женщин она достигала почти 60%.

Где именно находятся эти «гены собаководства», генетики пока не могут сказать, но они уверены в их существовании. Как считает Фолл, они могли возникнуть и распространиться по популяциям наших предков примерно таким образом, как возникла мутация в гене LCT, подарившая европейцам способность пить молоко во взрослые годы жизни.

Иными словами, умение ухаживать за собакой и стремление ей обладать могли играть критически важную роль для выживания древних людей, помогая им или добывать пищу, или защищаться от атак хищников или других групп кроманьонцев. Ученые надеются, что они смогут открыть эти гены и проверить эту теорию, изучая геномы древних людей, живших до и после одомашнивания собак.

«Раскопки, которые мы вели десятилетиями, позволили нам понять, где и когда собаки стали частью мира людей. Теперь современные и древние генетические данные помогут нам впервые найти ответ на другой важный вопрос – как и почему они стали «лучшими друзьями человека», — заключает Кит Добни, археолог из Ливерпульского университета.