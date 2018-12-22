Ученые: Гигантский австралийский динозавр ходил на «высоких каблуках»

Большинство зауроподов с длинной шеей всю жизнь ходили на четырех ногах – только такой способ позволял этим огромным существам передвигаться. Но новое исследование показывает, что ранний родственник таких гигантов, как брахиозавр, совершил необычный переход от ходьбы на четырех ногах к двум по мере роста.

Миниатюрный при вылуплении, Mussaurus patagonicus (что означает «мышиная ящерица») в начале жизни ходил на четвереньках. Но к тому времени, когда 200-миллионолетний пожиратель растений достиг роста в 6 метров, он бродил по Аргентине на двух ногах.

Изменяющаяся длина костей верхней конечности М. patagonicus относительно тела и ладоней, обращенных внутрь, как у взрослого, намекала на переход. Однако данное исследование благодаря компьютерному моделированию впервые показывает, как смещение центра тяжести существа по мере его роста привело к переходу к двуногой ходьбе.

Исследователи сделали компьютерную томографию окаменелых костей у шести отдельных особей M. patagonicus, относящихся к разным стадиям развития вида: от 60-граммовых детенышей размером с цыплят до взрослых особей массой 1,5 метрической тонны. Исследователи добавили виртуальную плоть в оцифрованные кости, чтобы создать трехмерные модели, которые позволили им не только оценить вес, но и определить центр тяжести M. patagonicus на разных этапах его существования.

Реконструкция детенышей показала, что центр масс у них был сильно впереди, поэтому динозавры могли двигаться только на четырех ногах, -говорит Эндрю Кафф - палеонтолог из Лаборатории структуры и движения Королевского ветеринарного колледжа в Хатфилде (Англия).

По мере того, как динозавры росли, их центр масс двигался назад к бедрам, что позволяло им ходить прямо на двух ногах, - обнаружили Кафф и его коллеги. Переход «невероятно редок», говорит он. «Мы изо всех сил пытались найти каких-либо других животных, кроме людей, у которых есть этот переход... Это исключительный случай в летописи окаменелостей».

Результаты показывают, что эти взрослые динозавры стали двуногими, потому что у них мышцы хвоста становились все более объемными и тяжелыми по мере их роста, перемещая центр тяжести назад, - объяснил Стивен Поропат - палеонтолог из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия), который не принимал участия в исследовании. - Не изменяющиеся пропорции передних ног Mussaurus patagonicus обусловливают необходимость перехода с четырех ног на две в зрелом возрасте», - говорит он.

Поскольку позднее динозавры с длинной шеей увеличивались в размерах, переход на две ноги, возможно, больше не был приемлемым вариантом. Массивные зауроподы, вероятно, ходили на четырех ногах, потому что только так могли передвигать свой вес. «Что мы извлекаем из этого [исследования], так это то, что может существовать ограничение размера для того, чтобы оставаться двуногим в этой группе», - говорит Кафф.