В обществе бонобо оказалось выгодно быть маменькиным сынком

Самки бонобо помогают своим взрослым сыновьям находить партнерш для спаривания. Матери приводят детенышей к самкам, готовым к спариванию, и отбивают от других самцов-соперников. Репродуктивный успех самцов под протекцией матери возрастает в три раза, пишут ученые в Current Biology.

Влияние матерей на выживаемость и репродуктивный успех дочерей хорошо известен среди многих видов животных (например, сусликов, крыс или оленей). О подобном же влиянии матерей на сыновей до сих пор, однако, было известно только у людей и косаток (Orcinus orca). Интересно, что для этих видов характерен долгий период развития плода, а также очень длинный пострепродуктивный период: детеныши остаются с родителями до полного полового созревания.

При этом матери могут оставаться с потомством и после окончания периода становления, жертвуя собственным репродуктивным успехом: для того, чтобы распространить свои гены, долгоживущие виды могут вкладывать собственные силы в появление и иногда в выращивание внуков. В новой работе такая стратегия была обнаружена и для карликовых шимпанзе, или бонобо.

Исследователи под руководством Мартина Сурбека из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка заметили, что самки бонобо могут подбирать для своих сыновей подходящих партнерш для спаривания. В своей работе биологи сравнили поведение особей двух близких видов, проживающих в неволе: обыкновенных шимпанзе и бонобо.

Несмотря на то, что самки и обыкновенных шимпанзе, и бонобо живут вблизи своих сыновей и часто помогают им в соперничестве с другими самцами, только самки бонобо отличаются тем, что «сводят» своих отпрысков-самцов с самками во время овуляции. Изучив поведение особей, исследователи обнаружили, что такая поддержка матери увеличивает репродуктивный успех самцов бонобо в три раза. Интересно, что у обыкновенных шимпанзе показатель успеха размножения падает примерно в 1,5 раза, если сыновьям помогает мать. По мнению авторов работы, это связано с тем, что самки бонобо могут занимать доминантную роль в сообществе, в отличие от сообществ шимпанзе, где все главенствующие роли занимают только самцы.

Поведение самок бонобо, таким образом, согласуется с гипотезой о долгоживущих видах , которые вкладывают много сил и времени в выращивание собственного потомства, оставаясь с детенышами даже до достижения взрослого возраста и жертвуя собственным репродуктивным успехом ради качественного потомства.

Самки бонобо также принимают активное участие в размножении своих самок-сородичей: год назад ученые выяснили, что бонобо могут выступать и в роли акушерок, отгоняя от роженицы самцов и помогая детенышу выйти из родовых путей.