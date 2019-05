Антарктида лишит дома и еды сотни миллионов человек: климатологи раскрыли незавидное будущее

Ученые пересмотрели заключение 2013 года и пришли к выводу, что уровень Мирового океана повысится значительнее, чем считалось ранее.

Международная команда исследователей из Великобритании, Нидерландов и США провела опрос среди экспертов-климатологов, на основе которого сделала выводы о нынешней скорости таяния ледников. По их данным, уровень Мирового океана к 2100 году может подняться на 178 сантиметров. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Климатологи внимательно следят за тем, как изменение климата, вызванное антропогенным фактором, отражается на таянии ледников. Например, недавно масштабное исследование, длившееся с 1979 по 2017 год, наглядно продемонстрировало, что сегодня Антарктида теряет в шесть раз больше массы, чем 40 лет назад. В то же время исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA собрали данные о ледниках Гренландии за последние 46 лет и определили, что таяние ледников там ускорилось почти в шесть раз с 80-х.

В 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала пятый доклад, в котором указала на темпы повышения температуры и связанные с этим проблемы. Авторы настоящего исследования опросили экспертов-климатологов по поводу современного состояния климата и попросили их аргументировать свои ответы. Вместе с тем они провели воркшопы, чтобы в ходе дискуссии полученные данные подверглись критике и проверке.

Полученные результаты ученые сравнили с данными пятого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В последнем говорилось о том, что при худшем сценарии температура повысится на 2 °C к 2100 году, что вызовет подъем уровня Мирового океана на высоту от 26 до 81 сантиметра. Сейчас прогноз ухудшился. Максимальная отметка повышения температуры поднялась до 5 °C, а уровень Мирового океана поднимется на высоту от 51 до 178 сантиметров. В таком случае под воду погрузится 1,8 миллиона квадратных километров — площадь, которая способна вместить в себя Германию, Францию, Испанию и Великобританию, вместе взятые. Под угрозой затопления окажутся такие города, как Шанхай, Нью-Йорк и Лондон. Примерно 187 миллионов человек останутся без крова. Пострадают плодородные регионы, например дельта реки Нил.

«Мы собрали восемь из 22 самых компетентных экспертов по Антарктиде и Гренландии и объединили их суждения о будущем. Ледяные щиты теряют лед во всевозрастающих масштабах, и мы не можем исключать высокие значения повышения уровня моря, однако стоит отметить, что они маловероятны, если мы продолжим следовать внедряемой нами политике, позволяющей избежать таких последствий», — сказал один из авторов Тамсин Эдвардс (Tamsin Edwards).

Ранее Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека. Они продемонстрировали, что по вине людей природа Земли разрушается с беспрецедентной скоростью.