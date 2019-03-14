Европейцы уподобили самолетное крыло крылу альбатроса

Европейский концерн Airbus приступил к испытаниям беспилотной модели с крылом, конструкция которого вдохновлена крылом альбатроса. Как пишет Flightglobal, крыло модели получило ограниченно подвижные законцовки. Конструкторы предполагают, что в перспективе такое решение позволит увеличить надежность крыла самолетов, снизить нагрузку на центроплан и его массу, а также уменьшить аэродинамическое сопротивление летательного аппарата.

Альбатросы имеют самый большой размах крыльев среди всех остальных видов птиц. Крылья альбатросов — длинные и узкие и имеют дугообразную форму. Благодаря, в том числе и крыльям, аэродинамическое качества альбатросов составляет в среднем 1:22, то есть при планировании птица способна пролететь 22 метра потеряв всего 1 метр высоты. Альбатросы могут использовать плечевые сухожилия, которые при натяжении жестко фиксируют крылья, позволяя не тратить мышечные усилия на удержание крыла.

При зафиксированных крыльях их части, расположенные ближе к кончикам, могут быстро «разблокироваться» и отклоняться вверх или вниз при порывах ветрах или изменении нагрузки на крыло в вираже. Благодаря такому свойству у альбатросов снижается нагрузка на крыло и повышается устойчивость полета.

Беспилотная модель с «альбатросовым» крылом, испытания которой проводит Airbus, выполнена в виде пассажирского самолета A321. Модель получила название AlbatrossOne. Ее крыло выполнено с применением углеволокна, стекловолокна и фанеры. В корневой части крыло модели жестко зафиксировано, однако по 25 процентов внешних частей правой и левой консолей крыла имеют ограниченную подвижность — в полете они под действие воздушных потоков могут отклоняться на некоторую величину.

К настоящему времени разработчики провели испытания беспилотной модели AlbatrossOne в двух конфигурациях: с полностью жестко зафиксированным крылом и с крылом, у которого подвижные законцовки были разблокированы.

Теперь разработчики намерены провести дополнительные летные испытания, во время которых подвижная часть крыла будет разблокироваться в полете. Благодаря испытаниям Airbus намерен собрать данные о влиянии ограниченно подвижного крыла на самолет, его аэродинамические характеристики и устойчивость полета.

Собранные по итогам испытаний данные могут быть использованы при разработке «альбатросового» крыла для полноразмерного самолета-демонстратора. В компании отмечают, что пройдет несколько лет, прежде чем станет возможной сборка такого демонстратора.

Изучением частично подвижного крыла в настоящее время занимается NASA. В 2018 году агентство испытало модель самолета, законцовки которого можно опускать или поднимать в полете. Считается, что это позволит увеличить подъемную силу крыла и управляемость самолетом при малой скорости полета.