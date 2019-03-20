Студенты создали прототип нейростимулятора для ЦНС

Студенты Дальневосточного федерального университета создали прототип нейростимулятора для центральной нервной системы человека. По задумке, небольшой аппарат в металлическом корпусе будет имплантироваться под кожу, а электроды - в головной или спинной мозг. Разработчики уверяют: прибор может помочь в лечении депрессии, мигрени, хронических болевых синдромов и даже болезни Паркинсона.

Вся «фишка» технологии - в электродах, которые воздействуют на мозг слабым постоянным током. Зачем это может быть нужно? Конкретный пример - депрессия. Исследования показывают: у пациентов с тяжелой формой этой болезни активность левого и правого полушарий мозга отличается. Электростимуляция может компенсировать этот дисбаланс.

Процедура длится 20-30 минут в день. Если повторять ее хотя бы несколько дней подряд, это приводит к стабильному улучшению. Многие западные компании уже разрабатывают портативные внешние приборы для подобной терапии: по статистике, от депрессии в мире страдают 300 миллионов человек.

Эта же технология может применяться для «глубокой» терапии болезни Паркинсона. Принцип здесь такой: электроды вживляются в мозг и воздействуют на него при помощи электричества. Прибор генерирует слабые электрические импульсы, блокируя некорректно работающие «связи» в головном мозге и контролируя симптомы болезни. Постепенно уходит дрожь в руках и ногах, скованность и замедленность движений.

«Функциональная нейрохирургия активно развивается, но медцентр ДВФУ остается единственным на Дальнем Востоке, где проводятся подобные операции для пациентов с болезнью Паркинсона. Из-за высокой стоимости зарубежных приборов - около 1 млн рублей - в год в России выполняется не более 1000 операций, в то время как ожидают имплантации 25000 пациентов», - рассказал наставник студенческой команды, врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

По его словам, в отличие от стимуляторов предыдущего поколения, новые нейростимуляторы управляются с планшета по Bluetooth. Контакты на их электродах поделены на сегменты, что позволяет нейрохирургам проводить направленную стимуляцию и минимизировать побочные эффекты. Во время программирования прибора врачи могут изменять форму и направление электрического поля, активируя конкретный участок мозга, не задевая при этом зоны, отвечающие за зрение, слух и другие функции. Это позволяет максимально эффективно блокировать симптомы болезни. Во время установки электродов пациент находится в сознании и принимает участие в процессе, отвечая на вопросы врачей.