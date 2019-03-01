Ученые: У женщины с апноэ сна чаще диагностируют рак, чем у мужчин

Исследование более чем 19 000 человек показало, что женщины с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС) с большей вероятностью будут подвержены раку, чем мужчины с таким же состоянием, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале European Respiratory Journal.

СОАС, состояние, при котором дыхательные пути закрываются полностью или частично во время сна, снижает уровень кислорода в крови. Общие симптомы СОАС включают храп, нарушенный сон и чувство чрезмерной усталости. Новое исследование предполагает, что люди, которые испытывают больше апноэ во время сна, когда уровни насыщения крови кислородом падают ниже 90%, чаще заболевают раком, чем люди, не страдающие СОАС. В исследовании также обнаружено, что рак был более распространен среди женщин, нежели среди мужчин, даже после того, как были приняты во внимание такие факторы, как возраст, индекс массы тела (ИМТ), статус курения и употребления алкоголя.

Исследование проводилось под руководством Афанасии Патаки (Athanasia Pataka) из Университета Аристотеля (Aristotle University).

Патаки объясняет: «Недавние исследования показали, что низкий уровень кислорода в крови ночью и нарушенный сон могут играть важную роль в биологии различных типов рака. Но эта область исследований относительно новая, и влияние пола на связь между СОАС и раком ранее подробно не изучалось».

Ученые проанализировали данные 19556 человек, включенных в европейскую базу данных апноэ сна (ESADA). В исследовании принимали участие 5789 женщин и 13 767 мужчин, которые также были оценены по их возрасту, ИМТ, наличию курения и уровню употребления алкоголя, поскольку эти факторы могут влиять на риск развития рака.

Чтобы оценить тяжесть ОАС и связь с развитием рака, исследователи рассмотрели, сколько раз участники испытывали частичное или полное закрытие дыхательных путей во сне и сколько раз в течение ночи их уровень кислорода в крови упал ниже 90%.

Данные показали, что среди участников ESADA у 388 человек (2%) был диагностирован рак. Это 160 женщин и 228 мужчин, что составляет 2,8% всех женщин и 1,7% всех мужчин в группе ESADA. Те, у кого был диагностирован рак, были старше 50 лет и имели меньше избыточного веса, и наиболее распространенным типом рака среди женщин был рак молочной железы.

Когда исследователи проанализировали данные снова в соответствии с полом участников, они обнаружили, что шансы на диагностику рака были выше у женщин с тяжелой СОАС, у которых был пониженный уровень кислорода в крови во время сна, по сравнению с женщинами без СОАС. Но эта тенденция не была одинаковой в сравнении мужчин с СОАС и мужчин без СОАС. Даже после того, как исследовательская группа учла другие переменные, которые могут повлиять на риск развития рака, такие как ИМТ, возраст, статус курения и употребления алкоголя, в результатах подтвердилось, что женщины с СОАС более склонны к развитию рака, чем мужчины с СОАС.

Авторы другого исследования утверждают, что обструктивное апноэ во сне связано с воспалением и дисфункцией органов.

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