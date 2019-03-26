Время обморока во время беременности может быть важным и опасным

Женщины, которые падают в обморок (обмороки) во время беременности, особенно в первом триместре, могут иметь более высокий риск проблем со здоровьем для себя и своих детей, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Journal of the American Heart Association.

«Есть очень ограниченные данные о частоте обмороков во время беременности», — говорит автор исследования Падма Каул (Padma Kaul), сотрудник Университета Альберты (University of Alberta ) в Канаде. «В нашем исследовании обморок во время беременности встречался примерно у 1%, или 10 случаев на 1000 беременностей, но, по-видимому, эта цифра увеличивается на 5% каждый год».

Это первое исследование, в котором проанализирована частота и влияние обморока во время беременности на большой популяции. В исследовании приняли участие 481 930 беременных женщин из Альберты, Канада, в период с 2005 по 2014 годы.

Ученые зафиксировали, что у 4667 женщин был эпизод обморока, и почти у трети (32,3%) из них произошел обморок в первом триместре. Приблизительно у 44% респондентов обмороки были во втором триместре и у 23,6% в третьем триместре, в то время как у 8% респондентов было зафиксировано несколько эпизодов обморока.

Результаты исследования показали, что частота врожденных аномалий среди детей, у матерей которых фиксировались множественные эпизоды обморока, составила 4,9%, что значительно выше, чем среди детей, у матерей которых во время всей беременности был только единичный случай обморока — 2,9% .

Показатель преждевременных родов (18,3%) был выше у беременных с обмороком в первом триместре беременности по сравнению с 15,8% во втором триместре, 14,2% в третьем триместре и 15% для беременностей без обморока.

В течение одного года после родов у женщин, которые потеряли сознание во время беременности, был более высокий уровень нарушений сердечного ритма и обмороков по сравнению с женщинами, которые не падали в обморок во время беременности.

«Результаты нашего исследования предполагают, что время обморока во время беременности может быть важным. Когда обморок случается на ранних сроках беременности или несколько раз во время беременности, это может быть связано как с краткосрочными, так и с долгосрочными проблемами со здоровьем у ребенка и матери», — заключает Каул.

Эти данные свидетельствуют о том, что женщины, которые теряют сознание во время беременности, должны иметь более тщательный контроль и возможность последующего наблюдения у кардиолога после родов.