Большинство рек в мире загрязнено антибиотиками. Таковы неутешительные результаты исследований ученых. Чем это может быть опасно, в эфире радио Sputnik рассказали специалисты.

Ученые из Йоркского университета провели большое исследование вод мировых рек. Их интересовал уровень концентрации антибиотиков в воде. Пробы взяли в 711 точках в 72 странах. В итоге следы лекарственных препаратов обнаружены в 65% исследованных мест.

Ученые бьют тревогу – подобные загрязнения способствуют образованию «супербактерий», которые не поддаются воздействию антибиотиков. Это означает, что они представляют собой серьезную опасность для здоровья человека. А полученные результаты исследований позволяют оценить масштаб бедствия, сказал в интервью радио Sputnik член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

«Данное исследование очень ценно тем, что впервые была сделана такая массовая выборка, то есть анализ проб из множества рек в разных частях мира. И если раньше подобные исследования проводились большей частью на локальном уровне, то на глобальном уровне новое исследование показало такую картину, что многие отказывались в это верить. Поскольку такой (высокий ) уровень загрязнения антибиотиками пресноводных экосистем оказался, на мой взгляд, ужасным», – сказал Александр Колотов.

В исследовании нет данных по российским рекам. Однако в России тоже прекрасно понимают опасность возникновения и распространения «супербактерий», продолжает Александр Колотов.

«В конце 2017 года правительством России была утверждена стратегия по предупреждению распространения устойчивости патогенных микроорганизмов к антимикробным препаратам. Эта стратегия является некой дорожной картой.

На первом этапе, до 2020 года, делается упор на то, чтобы повышать уровень информированности не только и не столько врачей, сколько потенциальных пациентов и потребителей антибиотиков о том, что это «крайнее» средство. Ими не нужно злоупотреблять, не нужно заниматься самолечением с помощью антибиотиков. После 2020 года (на втором этапе) уже может вставать вопрос ограничения распространения этих лекарственных препаратов. Россия в мировом тренде, она тоже признает опасность распространения антибиотиков», – отметил Александр Колотов.

Сегодня в России антибиотики можно приобрести в любом аптекарском ларьке без рецепта врача. Именно это приводит к бесконтрольному использованию этих медицинских препаратов. А применять антибиотики нужно только по назначению специалистов, сказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев.

«Пугать не нужно, нужно здраво и трезво оценивать ситуацию. Все медики, которые занимаются антибиотиками, бьют тревогу и призывают всех разумно подходить к назначению антибиотиков. Потому что во многом мы сами виноваты в том, что эти микробы появляются. Из-за нашего бездумного, иногда слишком вольного отношения к антибиотикам», – отметил Яковлев.

Ситуация не может не тревожить. В новом докладе Межведомственной координационной группы по борьбе с антимикробной резистентностью ООН говорится, что от болезней, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, к 2050 году будут умирать около 10 миллионов человек ежегодно.