Виртуальная реальность улучшает переносимость анестезии

Бельгийские медики показали, что виртуальная реальность может уменьшить необходимость в седативных препаратах во время хирургической операции. Три четверти пациентов, которым проводили ортопедические операции с использованием местной анестезии и подвергали виртуальному гипнозу, уже не нуждались в седативных. Ученые рассказали о результатах исследования на конгрессе Европейского общества анестезиологии Euroanaesthesia, который проходит 1-3 июня в Вене. Коротко о докладе сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Eurekalert.

Ученые неоднократно показывали эффективность гипноза для уменьшения боли. С развитием технологий виртуальной реальности исследователи начали экспериментировать с виртуальным гипнозом и убедились, что он тоже помогает уменьшить боль, а также дозу обезболивающих, которые вводили людям, получившим серьезные ожоги. Также выяснилось, что виртуальный гипноз облегчает и хронические боли.

Медики из больницы имени Эразма Роттердамского при Брюссельском свободном университете под руководством Драгоса Чирноаги (Dragos Chirnoaga) и Дельфины Ван Хекке (Delphine Van Hecke) проверили, может ли виртуальный гипноз уменьшить необходимость в седативных препаратах во время операции с применением местной анестезии. 60 пациентам, участвовавшим в исследовании, была назначена ортопедическая операция на плечевом, лучезапястном или коленном суставе.

Испытуемых разделили на три группы по 20 человек в каждой. Участникам контрольной группы вводили внутривенно анестезию и седативный препарат (в пресс-релизе не сообщается, какие препараты или комбинации препаратов анестетиков и седативных средств использовались в эксперименте). Участникам второй группы вводили только анестезию и во время этой процедуры они подвергались виртуальному гипнозу. Позднее, во время операции, если они испытывали боль и оценивали ее выше трех по десятибалльной шкале, им вводили седативное средство. Испытуемые из третьей группы подвергались виртуальному гипнозу и до, и во время введения анестезии. Если они испытывали боль во время операции, они могли об этом сказать и им также давали седативный препарат. Виртуальный гипноз заключался в том, что на участников надевали наушники и очки виртуальной реальности, на экране которых показывали расслабляющее видео о жизни подводных животных. Ролик сопровождался рассказом, который успокаивающим голосом читал диктор.

Оказалось, что 75 процентов людей из второй группы (которых успокаивали с помощью виртуального гипноза во время введения анестезии), и 90 процентов участников третьей группы (подвергали гипнозу и до, и во время введения анестезии) не нуждались в приеме седативных препаратов. Кроме того, пациенты после виртуального гипноза демонстрировали тот же уровень комфорта и удовлетворенности, что и люди, которым вводили успокоительное средство.

«Виртуальный гипноз легко использовать, пациенты хорошо его переносят и он им нравится», — говорит Дельфина Ван Хекке. «Пока неясно, как именно виртуальный гипноз уменьшает боль и тревожность. Предположительно, он отвлекает внимание человека и тот перестает чувствовать боль. В дальнейшем исследователям стоит сосредоточиться на исследовании других случаев, в которых помогает виртуальный гипноз, в том числе на его потенциальной пользе при лечении детей или пациентов, испытывающих слабые боли».

Ранее виртуальную реальность использовали для лечения фобий у людей с расстройствами аутистического спектра. Пятеро из восьми добровольцев за несколько месяцев научились справляться с пугающей ситуацией в виртуальной комнате. Также оказалось, что виртуальная реальность помогает восстановить подвижность конечностей людям, перенесшим инсульт.