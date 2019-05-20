ЗОЖ-активисты проповедуют веганскую диету и смузи для детокса

Можно надеть трендовую вещь и показать всем, что ты в теме. Можно улететь на Бали, где сейчас собирается весь бомонд инстаграма, чтобы ловить одну волну с популярными инфлюэнсерами. Все это может сделать вас модным блогером или, по крайней мере, дать вам право так себя называть. Но когда речь идет о здоровье, слепое следование моде может обернуться не самыми приятными последствиями. Многие советы, которые дают ЗОЖ-активисты, могут оказаться бесполезными, а то и вредными. Но мы об этом не знаем, чем пользуются производители продуктов для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Стремлением людей заботиться о своем здоровье — и собирать, благодаря этому, лайки в инстаграме — пользуются компании, рекламирующие продукты для поклонников ЗОЖ. Самая известная из них — ЗОЖ-империя Гвинет Пэлтроу Goop, к которой у медиков и здравомыслящих людей давно накопилось множество претензий.

Дело в том, что некоторые рекомендации актрисы совершенно антинаучны и совершенно не имеют никакой внятной аргументации, чтобы к ним прислушиваться. Например, Гивнет Пэлтроу громко заявляла о том, что бюстгальтеры приводят к раку молочной железы, а солнцезащитные кремы нарушают баланс эндокринной системы.

Самые громкие скандалы с Гвинет связаны непосредственно с ее продуктами. Один из них касается необычного девайса для пропаривания влагалища, который, по словам актрисы, должен уравновешивать уровень женских гормонов.

Однако пар с маслом полыни на самом деле не имеет никакого отношения к гормонам, да и сам он чисто анатомически не сможет проникнуть в ту точку в организме, на которую по логике должен воздействовать. Кроме того, гинекологи предупреждают, что девайс может вызвать ожоги и бактериальные инфекции, поскольку хрупкую экосистему влагалища очень легко нарушить.

В прошлом году скандал вызвали три продукта, продававшиеся компанией Гвинет Пэлтроу — по требованию суда округа Орандж Каунти в Калифорнии Goop заплатили $145 тыс. после того, как выпустили на рынок яйца из нефрита и розового кварца, которые советовали засовывать во влагалище, чтобы балансировать уровень гормонов, стабилизировать менструальный цикл и усиливать контроль мочевого пузыря. Также вопросы прокуратуры вызвала настойка из цветочных эфирных масел под названием «Внутренний судья», которую предлагалось принимать для предотвращения депрессии. Чтобы не оказаться перед судьей настоящим, представители компании предпочли заключить досудебное соглашение и выплатить $145 тыс. за антинаучные высказывания относительно полезности продуктов для здоровья.

Несмотря на критику, которой регулярно подвергаются идеи Гвинет Пэлтроу, ее компания демонстрирует стабильный рост. В 2017 году ее стоимость составила $4,2 млрд, причем перед этим, как сообщает Bloomberg, на показала 13% рост за два предыдущих года.

Поклонники здорового образа жизни из соцсетей сконцентрированы, как правило, на том, чтобы поддерживать стройность фигуры и ухаживать за собой. В погоне за идеальным телом мы готовы верить в любые советы, которые распространяют производители продуктов, польза которых не доказана, и подтянутые девушки из инстаграма.

Каждый второй опубликованный в соцсети рецепт — веганский, без мяса, рыбы, молока, яиц. Однако не все понимают, что польза веганского питания — весьма сомнительна.

Мясо — источник незаменимых аминокислот, с помощью которых строится мышечная ткань и скелетная мускулатура с организма. Они должны присутствовать в рационе каждого человека, поэтому веганами без потерь для здоровья могут быть только те, у кого для этого есть врожденная индивидуальная предрасположенность. Мало того, что отказ от мяса всегда всегда ведет к увеличению количества углеводов в рационе — производственные веганские продукты часто содержат вредные компоненты, которыми приходится заменять то, что веганам нельзя употреблять в пищу.

Точно так же себе можно навредить модным сейчас отказом от глютена. Сегодня клейковина, которая развивается в тесте для мучных изделий и придает ему эластичность, за последние несколько лет приобрела у инстаграм-блогеров дурную репутацию. Но на самом деле тем, у кого нет непереносимости глютена, не стоит отказываться от ржаных, пшеничных, овсяных и ячменных блюд. В противном случае организм, недополучив микроэлементов и витаминов из сложных углеводов, начнет требовать их замены простыми углеводами — теми же менее полезными сладостями.

Вообще немало диетических продуктов ведут не только к потере веса, но и к потере здоровья. В продукте с пометкой «без сахара» может содержаться множество вредных добавок. В энергетические батончики и спортивное питание кладут красители, пальмовое масло и консерванты. Регулярное употребление обезжиренных продуктов — творожков и йогуртов с пометкой «лайт» — может привести к нарушению обмена веществ. Недостаточное количестве жиров в рационе приводит к тому, что организм начинает судорожно откладывать все липиды, поступающие с пищей. Проще говоря, искать жир в других продуктах и только накапливать его.

То же самое можно сказать о свежевыжатых соках и большинстве смузи. Мы будто забыли, что фрукты — это тоже углеводы, и со стаканом апельсинового фреша можно съесть сразу три-четыре фрукта, не заметив этого. К тому же, в перемолотых фруктах отсутствует клетчатка, организм тратит меньше энергии, чтобы переварить стакан сока, от чего он получается калорийнее.