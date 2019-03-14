У собак в ходе одомашнивания развились мышцы, отвечающие за «щенячий» взгляд

Всем владельцам собак знаком «щенячий» взгляд, который питомец устремляет на хозяина, пытаясь что-то выпросить. По мнению исследователей из Портсмутского университета в Великобритании и их американских коллег, он появился у собак уже в процессе жизни рядом с человеком — именно потому, что позволял получить кусок мяса или еще какой-нибудь приятный бонус.

Ранее было установлено, что взаимный зрительный контакт между собаками и их хозяевами способствует выбросу окситоцина у тех, и у других, чего не случается при зрительном контакте между людьми и волками. Кроме того, ученые выяснили, что собаки гораздо чаще делают «щенячьи глазки», когда знают, что на них смотрит человек. При этом у волков такой особенности замечено не было.

Данная особенность собак получила название AU101 (Action Unit 101). Авторы работы предположили, что у собак в ходе одомашнивания могла измениться либо анатомия мимических мышц по сравнению с волками, либо собаки и волки при установлении зрительного контакта стали по-разному использовать мимические мышцы.

«Движение AU101 имеет большое значение в отношениях между человеком и собакой, потому что оно может не только побуждать человека заботиться о собаке, но и вызвать иллюзию общения, подобного человеческому, — говорит профессор Энн Берроуз, одна из авторов работы. — Чтобы определить, является ли это движение бровей результатом эволюции, мы сравнили анатомию морд и поведение собак и волков и обнаружили, что мышцы, обеспечивающие подъем бровей у собак, были у волков практически не развиты».

Исследователи сравнили поведение и выражения морд четырех серых волков и шести домашних собак, а затем дополнительно изучили работу мышц морды, особенно глаз, при взаимодействии с человеком у девяти волков и 27 собак. Поскольку собаки и волки произошли от общего предка, такие сравнения могут потенциально выявить, как собаки изменились за 33 тыс. лет одомашнивания.

Оказалось, что собаки активно используют небольшую мышцу, которая позволяет им поднимать внутреннюю часть брови, округляя глаза и делая взгляд жалобным и просящим. У волков она была почти не развита.

Анатомия мышц меняется крайне медленно, отмечают исследователи, поэтому произошедшие изменения можно считать довольно значительными.

«Должен признать, что сам был удивлен, увидев результаты, потому что полная анатомия мышц обычно меняется очень медленно, а это произошло буквально за несколько десятков тысяч лет», — говорит анатом Руи Диого.

«Мы нашли доказательства того, что у собак развились мышцы для поднятия внутренней части брови после того, как их одомашнили. Мы также изучили поведение собак и волков — в присутствии человека на протяжении двух минут собаки поднимали внутреннюю часть брови сильнее и интенсивнее, чем волки, — рассказывает доктор Джулиана Камински, ведущий автор исследования. — Результаты показывают, что выразительный взгляд у собак может быть результатом бессознательного предпочтения людей, которое повлияло на эволюцию во время одомашнивания. Когда собаки округляют глаза, это, видимо, вызывает у людей желание о них заботиться. Таким образом, собаки с более подвижными бровями получают эволюционное преимущество, закрепляя эту черту и в следующих поколениях».

Другие исследователи тоже согласны с тем, что «щенячий» взгляд может давать собаке определенные преимущества.

«Движение мышц внутренней части брови делает собачьи глаза большими, как у детей. Также выражение морды становится похоже на выражение лица человека, которому грустно», - говорит эволюционный психолог Бриджит Уоллер.

«Эти мышцы настолько тонкие, что их буквально насквозь видно — и все же движение, которое они обеспечивают, по всей видимости, имеет такой мощный эффект, что привело к эволюционным изменениям. Примечательно, что такие простые различия в выражении морды, возможно, способствовали выстраиванию отношений между ранними собаками и людьми», — отмечает соавтор работы Адам Хартстоун-Роуз.

Интересно, что у сибирских хаски, одной из старейших пород, которая ближе к волкам, чем многие другие, не оказалось развитой у собак мышцы, поднимающей внешний угол глаза к уху.