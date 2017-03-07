Физики построили микрофлюидное устройство, которое забирает из крови скопления раковых клеток

Изобретение специалистов Университета медицинских наук Арканзаса, названное «цитофоном», не первый пример использования лазера для диагностики или уничтожения раковых клеток, но в первый раз этот неинвазивный метод был использован для обнаружения циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) прямо в кровотоке больных меланомой.

Цитофон — не только диагностический инструмент. В первую фазу лазер проникает в кровеносный сосуд, нагревая темные наночастицы меланина в ЦОК. Поскольку они нагреваются быстрее соседей, быстрое тепловое расширение этих частиц создает уникальный звук, который может засечь ультразвуковой приемник, прижатый к коже больного. Продолжая нагрев, лазер создает нанопузыри, которые постепенно разрушают все клетки опухоли.

Разработчики под руководством Владимира Жарова обнаружили, что их изобретение в тысячу раз чувствительнее других методов, которые позволяют обнаружить ЦОК в крови пациентов с меланомой. Даже когда опухоль невозможно заметить на коже — из-за ее размера или после хирургической операции — цитофон справляется с задачей.

«Единственные методы, способные обнаружить ЦОК, как правило основаны на анализе образца крови пациента, — объяснил Жаров. — Средний образец крови, взятый у пациента, размером всего несколько миллиметров, и ЦОК в нем может не оказаться. Напротив, цитофон может осмотреть весь пятилитровый запас крови пациента, в потенциале обнаружив все ЦОК в нем».

Аппарат может применяться и для работы с другими видами раковых клеток, у которых нет пигмента, а также для обнаружения сгустков крови, второй по распространенности причине смерти у онкобольных.

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