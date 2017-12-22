Ксения Собчак удивила подписчиков танцем в странной одежде

Популярная телеведущая и политик Ксения Собчак удивила своих подписчиков танцем в странной одежде. Такую фотографию она опубликовала на своём Instagram-аккаунте.

На фотографии будущий кандидат в президенты Российской Федерации танцует в неизвестном месте и дизайнерском наряде. Поклонники обратили своё внимание на странное сочетание платья и чего-то, напоминающего восточный халат с высокими вырезами на полах.

Как написала сама Ксения Собчак, это экземпляр из линии, созданной итальянкой Ланой Такори. Она также дополнила снимок образным выражением о том, что "танцевальную звезду" может родить лишь мать с хаосом в душе.

В комментариях люди положительно отметили хореографический настрой Ксении Собчак и в очередной раз поддержали её стремление возглавить Россию.