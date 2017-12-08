Ужин чиновника в Москве охраняли две машины ДПС

Чиновник, который решил поужинать в любимом заведении в Москве, поразил прохожих размахом количества охраны.





В Сети появилось видео необычного кортежа богача, который занял все парковочные места напротив элитного ресторана. Как стало известно журналистам издания «ХотГео», у заведения расположились такие машины, как: Maybach, два Porsche, Mercedes, а эту колону спереди и сзади охраняли машины ДПС.



В то время как из популярного в высших кругах ресторана звучала живая музыка, на улице образовалась пробка отчасти по вине чиновника. Это вызвало возмущение у прохожих и пользователей Сети.