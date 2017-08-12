Мария Погребняк показала свои фото в бикини верхом на арбузе

Жена известного футболиста Мария Погребняк показала фото в бикини, где она лежит верхом на надувном арбузе. Фанаты беспокоятся об излишней худобе знаменитости.

Фанаты хвалят фигуру знаменитости, но сетуют на худобу. 24 декабря на своей страничке в Instagram Мария Погребняк, жена известного футболиста Павла Погребняка, выложила фото с отдыха на Мальдивах. На нем она запечатлена лежащей в красном бикини на надувном матрасе в виде арбуза.

Подписчики восхищаются стройной фигурой знаменитости. «Какая фигура! И это после 3 родов! Восхищена!!!!!» - выражают восторг фанаты. Однако некоторые наоборот выказывают беспокойство о состоянии здоровья кумира, считая ее слишком худой, а кто-то просто сообщает, что тоже хочет к теплому солнцу, на Мальдивы.