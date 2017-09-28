Экс-«зайчики» Playboy Club рассказали об условиях работы в казино в Лондоне

Бывшие любимые «зайчики» эротического магната Хью Хефнера осмелились рассказать, что их заставляли делать в казино, с кем нужно было заниматься сексом и как вести себя с клиентами.





Журналисты «Версии Инфо» рассказали, что три экс-сотрудницы лондонского заведения Playboy Club в Мэйфер поведали местным СМИ о правилах для девушек Хью Хефнера, которые прописаны в «Библии для «зайчиков». У девочек было установлено ограничение на использование мобильного телефона. Грубо отказывать посетителям в плотских утехах строго запрещено, делать это можно вежливо, выслушивая после всю грязь и угрозы от этих людей. Каждый столик Playboy Club был оснащён микрофонами для прослушки бесед.



Постоянными посетителями казино были звёзды, бизнесмены из России, Израиля и Китая, а также политики. Девочки обязаны были оказывать сексуальные услуги клиентам с теми, кто им нравился. Но они знали, куда проходили кастинг, поэтому делали это с удовольствием. По словам «зайчиков» Хефнера, наиболее извращёнными были богачи. Они могли потратить сотни тысяч фунтов на кокаин и секс. У них самые странные желания. «Зайчик» по имени Люси призналась, что в свой первый рабочий год переспала с 50 бизнесменами, но продолжать с ними отношения также было запрещено.