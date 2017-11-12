Невеста Баскова обрезала волосы перед свадьбой

Невеста Николая Баскова сильно преобразилась, показав результаты смены имиджа в своём блоге. Поклонники обратили внимание на укороченные волосы Виктории Лопырёвой, что удивило большинство подписчиков.

Они акцентировали внимание на том, что волосы теперь нельзя назвать роскошными. Натуральная блондинка отстригла около 10 сантиметров длины, но даже это стало сильно заметно после её публикации в социальной сети Instagram. Поклонники стали просить перестать экспериментировать над своим образом.

«Викулечка, что ты со своими волосами сделала, наоборот отращивай их», - написала одна из подписчиц. Несмотря на многочисленные негативные комментарии со стороны подписчиков, количество «лайков» превысило отметку в 20 тысяч всего за полчаса после публикации.