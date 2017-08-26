Фанаты раскритиковали слишком откровенное фото Натальи Рудовой

Наталья Рудова показала свое фото с отдыха, где она стоит в нижнем белье и майке, сквозь которую просвечивает грудь. Фанаты раскритиковали такое откровенное по их мнению фото, добавив, что актрисе и без того есть, чем заинтересовать.

28 декабря на своей страничке в Instagram Наталья Рудова выложила фотографию, подписав ее «Очень надо в теплые края». На ней она запечатлена на фоне моря, в розовом нижнем белье и майке на голое тело.

Фанаты отреагировали по-разному: кто-то похвалил фигуру актрисы, назвал ее сексуальной, в то время как другие пользователи раскритиковали такую откровенность со стороны Рудовой, многозначительно добавив, что не нужно опускаться до этого, тем более, что ей и так есть, чем заинтересовать зрителей.