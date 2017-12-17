Генпрокуратура РФ направила в суд дело о мошенничестве в «Тольяттиазот»

Генеральная прокуратура Российской Федерации после долгих лет расследования направила в суд уголовное дело по факту крупных хищений в «Тольяттиазот» и «Nitrochem Distribution AG».





Об обвинительном заключении, принятом Генпрокуратурой, стало известно 28 декабря. Как сообщается, руководители двух предприятий обвиняются в хищении в особо крупном размере путём мошенничества, совершённом организованном группой. В 2014 году СМИ сообщали о заочном задержании руководства компаний, которые в тот момент находились в международном розыске. По состоянию на сегодня они также находятся в списках Интерпола.



Следователи установили, что после передачи заказанных удобрений швейцарской компании их стоимость не была уплачена, а доход (85 миллиардов рублей) был присвоены членами группы. Рассмотрение дела пройдёт в Комсомольском районном суде г. Тольятти.