Элизабет Тейлор однажды скандалом спасла Ричарду Бёртону жизнь

Одна из самых красивых пар Голливуда, Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон, могли потерять друг друга из-за вооружённого американца, если бы актриса не устроила истерику.





Историю необыкновенного спасения рассказал журналист и писатель Филип Норман, передают журналисты «ХотГео». Мужчина рассказал, что все события произошли одним вечером в 1968 году, когда Бёртон снимался в «Куда не долетают и орлы». Тогда отношения между журналистами и звездами кино были более спокойными, и у корреспондентов было больше прав и меньше запретов. Норман и Бёртон разговорились на съёмочной площадке и поздно вечером перемести



К их столику подошёл американец, представившись фанатом творчества Бёртона, и нагло присоединился к ним. К тому моменту актёр уже выпил не один стакан бренди, поэтому позволил себе грубость и крик. Внезапно гость достал пистолет и направил его в грудь Бёртона. Последний стал кричать: «Ты или стреляй, или засунь его себе в ***». На голос супруга выбежала сонная Элизабет, которая была недовольна поведением мужа. Пока она скандалила с Ричардом, вооружённый мужчина отошёл «в туалет» и приказал никому не двигаться. Как только он исчез, вся компания убежала в лифт. На следующее утро Бёртоны отправились в Париж.