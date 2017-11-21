Филипп Киркоров рассказал, как "Песня-71" повлияла на его жизнь

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров в рамках передачи «Привет, Андрей!», посвященной «Песне года», рассказал о своих начинаниях в шоу-бизнесе.

В ходе программы король российской эстрады признался, что в возрасте 4 лет услышал в эфире песню «Алёша». За 14 лет до «Песня-71» её исполнили болгарские певцы, откуда и сам родом Киркоров. Именно с этой композицией Киркоров пришёл на конкурс «Шире круг». В рамках праздничного выпуска программы «Привет, Андрей!» были показаны детские фото короля российской эстрады, а также запись с конкурса, где на тот момент ему пришлось петь дуэтом.

Кроме Киркорова, в рамках вечернего выпуска передачи были затронуты и другие темы, повлиявшие на судьбы сегодняшних популярных артистов. Николай Басков, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и Игорь Николаев рассказали, что именно благодаря «Песне года» началась их творческая деятельность.